Снятие ограничений на продажу топлива в Орловской области отложили на неделю

По итогам сегодняшнего заседания оперштаба в Орловской области решили не снимать ограничения на продажу топлива по госномерам автомобилей. Как рассказали «Ъ-Черноземье» в правительстве региона, вопрос может быть рассмотрен через неделю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Особый порядок продолжит действовать, «чтобы не допустить очередей и массового приезда водителей из других областей». По мнению губернатора Андрея Клычкова, это необходимо для сохранения стабильности.

Ограничения были введены с 4 по 25 июля. На совещании в облправительстве 6 июля господин Клычков сообщал о стабилизации ситуации на топливном рынке региона. «Как мне кажется, мы решали не задачу наличия топлива, а психологическую задачу. Люди просто получили информацию о том, что топливо есть, а не читали "бредни" в интернете об общей ситуации. Уж извините за мой русский, но как есть»,— отмечал губернатор.

Особый порядок предполагает отпуск топлива в четные дни в баки автомобилей с госномерами, которые начинаются с 0, 2, 4, 6, 8, в нечетные — с 1, 3, 5, 7, 9. Также в области продолжает действовать лимит на уровне 30 литров на машину, розлив бензина в канистры и другие тары запрещен. Ограничения не касаются дизельного топлива и АЗС на трассах. Кроме того, работают пять заправок, на которых «отпуск бензина будет производиться в любой день».

Сегодня липецкий оперштаб рассмотрит вопрос введения в регионе порядка продажи топлива по госномерам по аналогии с Орловской областью.

Подробнее о ситуации на топливном рынке макрорегиона — в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова