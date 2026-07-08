Орловский опыт ограничения продаж бензина на «чет-нечет» применяют в регионах РФ

С 4 июля в Орловской области ввели временный порядок продажи бензина по четным и нечетным датам в зависимости от первой цифры госномера автомобиля. Глава региона Андрей Клычков 8 июля в эфире радио Sputnik рассказал, что мера, изначально предложенная жителями региона в ходе его прямых эфиров, позволила минимизировать очереди на орловских АЗС до одной-двух машин. Также губернатор отметил, что подобный подход начали применять в других субъектах РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

«Наши жители проявили активность и внесли свои предложения. Когда люди увидели эффект принятых мер, то результат не заставил себя ждать. Ряд регионов решили пойти по нашему пути в решении проблемы с топливом. Но очень важно, чтобы нововведения в других регионах, как и в Орловской области, поддержали люди»,— отметил господин Клычков.

«Ъ-Черноземье» сообщал, что сегодня в Липецкой области объявили о введении аналогичного временного порядка продажи бензина «по схеме четных и нечетных дней». Действовать он будет с 11 июля по 1 августа включительно. В регионе разрешается отпуск топлива в регламентированные канистры, но сохраняется лимит в 30 литров на автомобиль при заправке в бак. Ограничений по коду региона нет.

Кроме того, сегодня о введении системы «чет-нечет» в регионе объявил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин. Действовать она начнет с 9 июля «для нормализации ситуации на АЗС». Региональные власти полагают, что это позволит снизить и упорядочить очереди на автозаправочных станциях. Контроль за соблюдением режима будут осуществлять правоохранительные органы.

Также с 9 июля аналогичный временный порядок начнет действовать в Нижегородской области. Правила распространяются как на бензин марок АИ-92, АИ-95 и АИ-100, так и на дизельное топливо. На 60 основных АЗС Нижнего Новгорода будут работать волонтеры. Они будут помогать наполнять интерактивную карту — отмечать наличие топлива и очередей. Также волонтеры будут информировать водителей в очереди о новом порядке отпуска топлива и помогать регулировать потоки машин.

В самой Орловской области по итогам сегодняшнего заседания оперштаба решили не снимать ограничения на продажу топлива по госномерам. Как рассказали «Ъ-Черноземье» в правительстве региона, вопрос может быть рассмотрен через неделю. Особый порядок продолжит действовать, «чтобы не допустить очередей и массового приезда водителей из других областей».

Денис Данилов