В Ярославле на здании ЦБ установили новую памятную табличку

На здании областного отделения Банка России в Ярославле установили новую памятную табличку, содержащую информацию о времени постройки объекта. Об этом сообщили в пресс-службе отделения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ярославское отделение Банка России Фото: Ярославское отделение Банка России

Табличка появилась на фасаде объекта культурного наследия на улице Комсомольской. Она выполнена из литого алюминия и стилистически вписана в цветовую гамму исторического здания. Здание банка строили в период с 1929 по 1936 год по проекту архитектора проект-бюро Губстроя Ивана Князева.

«Здание возведено в редком для провинции стиле неоренессанс и итальянских палаццо и сохранило первоначальные идеи архитектора»,— сообщила управляющий отделением Елена Бурмистрова.

Старая информационная табличка будет перенесена в музейную экспозицию банка.

Иван Князев — советский художник-архитектор, реставратор, музейный работник. Родился во Владимирской губернии, с 1920 года жил в Ярославле. Принимал участие в проектировании в стиле конструктивизма жилого дома №1 в Народном переулке и жилого поселка для Завода СК-1 на проспекте Октября. По проектам господина Князева построили звуковой кинотеатр «Гигант» на проспекте Ленина в Ярославле и кинотеатр «Центральный» в Рыбинске.

Алла Чижова