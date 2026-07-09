В Ставропольском крае в реке нашли тело пропавшего четырехлетнего мальчика

Следователи обнаружили тело четырехлетнего мальчика, пропавшего накануне в реке Кума в Предгорном округе Ставропольского края. Об этом сообщили в региональном следственном управлении СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По данным ведомства, тело ребенка нашли в русле реки во время масштабной поисковой операции. По предварительным данным, причиной смерти стало утопление.

Трагедия произошла вечером 8 июля. Как установило следствие, трехлетняя девочка и ее четырехлетний брат самостоятельно вышли из дома без сопровождения взрослых, отправились к реке Кума рядом с местом их проживания и не вернулись. Были организованы поиски с участием сотрудников экстренных служб, правоохранительных органов, представителей местной администрации и волонтеров.

Ночью поисковые работы были приостановлены, а утром 9 июля возобновились. Сначала спасатели обнаружили в русле реки тело трехлетней девочки с признаками утопления. Поиски ее брата продолжались еще несколько часов и завершились обнаружением тела мальчика.

По факту гибели детей следственный отдел по Предгорному району СУ СКР по Ставропольскому краю возбудил уголовное дело. Следователи устанавливают обстоятельства происшедшего, в том числе причины, по которым малолетние дети оказались у реки без присмотра взрослых. Ход проверки также на контроле прокуратуры Ставропольского края.

Валерий Климов