Полиция Казахстана развернула посты на границе против контрабанды бензина
Полиция Казахстана развернула 59 постов вблизи автомобильных пунктов пропуска через границу для пресечения незаконного вывоза горюче-смазочных материалов. Об этом сообщили на информационном портале казахстанского МВД.
Сотрудники полиции вместе с представителями других ведомств осматривают машины, пересекающие границу. В частности, они проверяют автомобили на установку незаконных дополнительных баков.
В конце июня власти страны распорядились усилить контроль на границах и не допустить дефицита топлива. В Минэнерго Казахстана при этом допускали его поставки в Россию — при поступлении официального запроса от государства. Для предотвращения нелегального вывоза топлива Казахстан ограничил въезд и выезд грузового и легкового транспорта из соседних стран до одного раза в сутки.
Решение Казахстана усилить контроль на границах и пресекать незаконный вывоз горюче-смазочных материалов было принято после того, как в конце июня власти страны распорядились не допустить дефицита топлива на фоне нехватки автомобильных бензинов. Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов поручил усилить пограничный контроль и пресекать схемы незаконного вывоза нефтепродуктов.
Эти меры также связаны с периодически возникающими проблемами на границе с Казахстаном, включая заторы из большегрузов, которые начали наблюдаться в ноябре 2024 года и усилились из-за роста китайского трафика в Россию. Казахстанская таможня подвергает практически каждое транспортное средство тщательному досмотру, что наряду с ужесточением финансового контроля и требований к документации приводит к значительным задержкам на погранпереходах.
Проблема дефицита топлива в России возникла в конце мая, и ограничения на продажу бензина ввели уже более чем в 30 регионах. В этой ситуации Казахстан допускал поставки топлива в Россию при получении официального запроса, хотя сам был вынужден обнулить таможенные пошлины на ввоз топлива из третьих стран, в основном из Китая, чтобы стимулировать импорт и предотвратить собственный дефицит.