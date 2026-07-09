Полиция Казахстана развернула посты на границе против контрабанды бензина

Составлено ИИ-Ассистентъ

Решение Казахстана усилить контроль на границах и пресекать незаконный вывоз горюче-смазочных материалов было принято после того, как в конце июня власти страны распорядились не допустить дефицита топлива на фоне нехватки автомобильных бензинов. Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов поручил усилить пограничный контроль и пресекать схемы незаконного вывоза нефтепродуктов.

Эти меры также связаны с периодически возникающими проблемами на границе с Казахстаном, включая заторы из большегрузов, которые начали наблюдаться в ноябре 2024 года и усилились из-за роста китайского трафика в Россию. Казахстанская таможня подвергает практически каждое транспортное средство тщательному досмотру, что наряду с ужесточением финансового контроля и требований к документации приводит к значительным задержкам на погранпереходах.

Проблема дефицита топлива в России возникла в конце мая, и ограничения на продажу бензина ввели уже более чем в 30 регионах. В этой ситуации Казахстан допускал поставки топлива в Россию при получении официального запроса, хотя сам был вынужден обнулить таможенные пошлины на ввоз топлива из третьих стран, в основном из Китая, чтобы стимулировать импорт и предотвратить собственный дефицит.