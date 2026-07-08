Казахстан на фоне дефицита топлива в России ограничил въезд и выезд машин

Казахстан ограничил въезд и выезд грузового и легкового транспорта из соседних стран до одного раза в сутки. Об этом сообщил вице-министр энергетики Казахстана Кайырхан Туткышбаев.

«Сейчас действует мера, согласно которой грузовой и легковой транспорт из приграничных государств может въезжать на территорию Казахстана не более одного раза в сутки»,— сказал министр на брифинге 7 июля (цитата по Tengrinews.kz).

Он добавил, что решение принято в рамках комплекса мер, направленных на предотвращение «серого» вывоза ГСМ из Казахстана.

В Казахстане действует запрет на вывоз автотранспортом отдельных видов нефтепродуктов и легких дистиллятов железнодорожным транспортом. В конце июня премьер-министр республики Олжас Бектенов поручил усилить контроль на границах и не допустить дефицита топлива. В Минэнерго Казахстана при этом допускали его поставки в Россию.

Проблема дефицита топлива в России возникла в конце мая. Ограничения на продажу бензина ввели уже более чем в 30 регионах. Кремль говорил, что Россия ведет переговоры об импорте топлива, но из каких стран, не уточняется.

Подробности — в материале «Ъ FM» «Бензин дольют из-за границы».