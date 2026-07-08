Казахстан на фоне дефицита топлива в России ограничил въезд и выезд машин
Казахстан ограничил въезд и выезд грузового и легкового транспорта из соседних стран до одного раза в сутки. Об этом сообщил вице-министр энергетики Казахстана Кайырхан Туткышбаев.
«Сейчас действует мера, согласно которой грузовой и легковой транспорт из приграничных государств может въезжать на территорию Казахстана не более одного раза в сутки»,— сказал министр на брифинге 7 июля (цитата по Tengrinews.kz).
Он добавил, что решение принято в рамках комплекса мер, направленных на предотвращение «серого» вывоза ГСМ из Казахстана.
В Казахстане действует запрет на вывоз автотранспортом отдельных видов нефтепродуктов и легких дистиллятов железнодорожным транспортом. В конце июня премьер-министр республики Олжас Бектенов поручил усилить контроль на границах и не допустить дефицита топлива. В Минэнерго Казахстана при этом допускали его поставки в Россию.
Проблема дефицита топлива в России возникла в конце мая. Ограничения на продажу бензина ввели уже более чем в 30 регионах. Кремль говорил, что Россия ведет переговоры об импорте топлива, но из каких стран, не уточняется.
Подробности — в материале «Ъ FM» «Бензин дольют из-за границы».
Проблема дефицита топлива в России уже приводила к разным последствиям. В 2025 году топливный кризис усугубил положение, поскольку летом и осенью цены росли на 1-2% ежемесячно из-за высокого спроса в отпускной период и во время сельхозработ, а также из-за простоев нефтеперерабатывающих заводов и дефицита поставок в более чем 10 регионах. Власти периодически вводят запреты на экспорт нефтепродуктов для стабилизации внутреннего рынка и цен. Например, в 2025 году правительство продлило действие эмбарго на экспорт бензина до конца года и ввело ограничение на вывоз дизтоплива. Также рассматривалось обнуление ввозных таможенных пошлин на импортируемый бензин из Китая, Южной Кореи и Сингапура.
Ситуация с дефицитом топлива в России зачастую связана с логистическими проблемами, которые могут быть вызваны высокой загруженностью железных дорог, особенно в туристический сезон, или задержками поставок. Например, в августе-сентябре 2023 года сообщалось о нехватке бензина и дизеля на российских заправках в Астраханской, Рязанской, Новосибирской областях, Калмыкии и Крыму. При этом вице-премьер Александр Новак в июне 2026 года утверждал на Петербургском международном экономическом форуме, что дефицита топлива на российских заправках нет, и внутренний рынок остаётся стабильным.
Власти также активно борются с серым экспортом топлива и спекуляциями. Например, Минэнерго рассчитывает, что введенные бессрочно меры по запрету экспорта топлива приведут к созданию избытка топлива на внутреннем рынке. Правительство вводило 50-процентную заградительную пошлину для перекупщиков нефтепродуктов, которая распространяется и на нефтеперерабатывающие заводы, занимающиеся серым экспортом.