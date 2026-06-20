В Казахстане усилят контроль на границе для профилактики дефицита топлива

Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов провел совещание по ситуации на рынке нефтепродуктов. Он поручил усилить контроль на границах и не допустить дефицита топлива, сообщила пресс-служба правительства республики.

По данным главы казахстанского Минэнерго Ерлана Аккенженова, местные нефтеперерабатывающие заводы работают штатно и покрывают потребности внутреннего рынка. Запасы бензина, дизельного и авиационного топлива в стране превышают 1 млн т. В приоритетном порядке поставками обеспечивают заправки, сельскохозяйственных товаропроизводителей и авиаперевозчиков. В министерстве заверили, что дефицита горюче-смазочных материалов нет.

По итогам совещания господин Бектенов также поручил:

принять все меры для недопущения дефицита топлива и для обеспечения потребностей страны;

пограничной службе вместе с Минфином и Агентством по финансовому мониторингу — усилить контроль на госгранице, пресекать схемы незаконного вывоза нефтепродуктов;

Минэнерго — вести мониторинг баланса производства, запасов и потребления нефтепродуктов, а при необходимости вносить предложения по принятию дополнительных мер.

В Казахстане действует запрет на вывоз автотранспортом отдельных видов нефтепродуктов и легких дистиллятов железнодорожным транспортом. Также нельзя пересекать границу автотранспортом более одного раза в сутки. В январе, по данным Reuters, Казахстан впервые отправил нефть с месторождения Кашаган на внутренний рынок на фоне ограничений экспорта по Каспийскому трубопроводному консорциуму (КТК) после атаки беспилотников.