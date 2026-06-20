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В Казахстане усилят контроль на границе для профилактики дефицита топлива

Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов провел совещание по ситуации на рынке нефтепродуктов. Он поручил усилить контроль на границах и не допустить дефицита топлива, сообщила пресс-служба правительства республики.

По данным главы казахстанского Минэнерго Ерлана Аккенженова, местные нефтеперерабатывающие заводы работают штатно и покрывают потребности внутреннего рынка. Запасы бензина, дизельного и авиационного топлива в стране превышают 1 млн т. В приоритетном порядке поставками обеспечивают заправки, сельскохозяйственных товаропроизводителей и авиаперевозчиков. В министерстве заверили, что дефицита горюче-смазочных материалов нет.

По итогам совещания господин Бектенов также поручил:

  • принять все меры для недопущения дефицита топлива и для обеспечения потребностей страны;
  • пограничной службе вместе с Минфином и Агентством по финансовому мониторингу — усилить контроль на госгранице, пресекать схемы незаконного вывоза нефтепродуктов;
  • Минэнерго — вести мониторинг баланса производства, запасов и потребления нефтепродуктов, а при необходимости вносить предложения по принятию дополнительных мер.

В Казахстане действует запрет на вывоз автотранспортом отдельных видов нефтепродуктов и легких дистиллятов железнодорожным транспортом. Также нельзя пересекать границу автотранспортом более одного раза в сутки. В январе, по данным Reuters, Казахстан впервые отправил нефть с месторождения Кашаган на внутренний рынок на фоне ограничений экспорта по Каспийскому трубопроводному консорциуму (КТК) после атаки беспилотников.

Составлено ИИ-Ассистентъ

Усиление контроля Казахстаном на границах для недопущения дефицита топлива следует на фоне мировых тенденций, когда многие страны вводят экстренные меры для стабилизации цен на бензин и дизель. Нехватка топлива часто связана с логистическими проблемами, ограничениями поставок и высокой стоимостью, что видно на примере ситуации в Крыму в 2025 году, где дефицит бензина был обусловлен трудностями доставки через Керченский пролив.

Казахстан является крупным экспортером нефти, и до 80% её экспорта обычно проходит через Каспийский трубопроводный консорциум (КТК). Однако ограничения на КТК, связанные с атаками беспилотников на танкеры в ноябре 2025 года, уже приводили к тому, что Казахстан впервые направил нефть с месторождения Кашаган на внутренний рынок, а именно на Шымкентский НПЗ. Такие инциденты могут нарушать стабильность поставок и вынуждать страну искать альтернативные маршруты, которые, по заявлению главы Минэнерго Казахстана Ерлана Аккенженова, обходятся очень дорого.

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