В Казахстане усилят контроль на границе для профилактики дефицита топлива
Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов провел совещание по ситуации на рынке нефтепродуктов. Он поручил усилить контроль на границах и не допустить дефицита топлива, сообщила пресс-служба правительства республики.
По данным главы казахстанского Минэнерго Ерлана Аккенженова, местные нефтеперерабатывающие заводы работают штатно и покрывают потребности внутреннего рынка. Запасы бензина, дизельного и авиационного топлива в стране превышают 1 млн т. В приоритетном порядке поставками обеспечивают заправки, сельскохозяйственных товаропроизводителей и авиаперевозчиков. В министерстве заверили, что дефицита горюче-смазочных материалов нет.
По итогам совещания господин Бектенов также поручил:
- принять все меры для недопущения дефицита топлива и для обеспечения потребностей страны;
- пограничной службе вместе с Минфином и Агентством по финансовому мониторингу — усилить контроль на госгранице, пресекать схемы незаконного вывоза нефтепродуктов;
- Минэнерго — вести мониторинг баланса производства, запасов и потребления нефтепродуктов, а при необходимости вносить предложения по принятию дополнительных мер.
В Казахстане действует запрет на вывоз автотранспортом отдельных видов нефтепродуктов и легких дистиллятов железнодорожным транспортом. Также нельзя пересекать границу автотранспортом более одного раза в сутки. В январе, по данным Reuters, Казахстан впервые отправил нефть с месторождения Кашаган на внутренний рынок на фоне ограничений экспорта по Каспийскому трубопроводному консорциуму (КТК) после атаки беспилотников.
Усиление контроля Казахстаном на границах для недопущения дефицита топлива следует на фоне мировых тенденций, когда многие страны вводят экстренные меры для стабилизации цен на бензин и дизель. Нехватка топлива часто связана с логистическими проблемами, ограничениями поставок и высокой стоимостью, что видно на примере ситуации в Крыму в 2025 году, где дефицит бензина был обусловлен трудностями доставки через Керченский пролив.
Казахстан является крупным экспортером нефти, и до 80% её экспорта обычно проходит через Каспийский трубопроводный консорциум (КТК). Однако ограничения на КТК, связанные с атаками беспилотников на танкеры в ноябре 2025 года, уже приводили к тому, что Казахстан впервые направил нефть с месторождения Кашаган на внутренний рынок, а именно на Шымкентский НПЗ. Такие инциденты могут нарушать стабильность поставок и вынуждать страну искать альтернативные маршруты, которые, по заявлению главы Минэнерго Казахстана Ерлана Аккенженова, обходятся очень дорого.