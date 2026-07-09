Владелец «Мосгорломбарда» подтвердил планы купить банк
ПАО «МГКЛ» (материнская компания ГК «Мосгорломбард») планирует приобрести банк, который будет фокусироваться на операциях с драгоценными металлами. Об этом сообщили в компании.
Совет директоров ПАО «МГКЛ» утвердил обновленный бизнес-план на период 2026-2030 гг.. Согласно документу, в периметр группы войдет банк. Создание первого в России банка с фокусом на операциях с драгметаллами может стать важным шагом для развития рынка вложений частных инвесторов в физические драгоценные металлы, считают в компании. Ожидается, что объединение банковской инфраструктуры и экспертизы ломбардной сети позволит сделать такие инвестиции более доступными для широкой аудитории и заложит основу для масштабирования сегмента.
«Для Группы МГКЛ интеграция банковского актива и существующей розничной сети из более чем 200 отделений может обеспечить значительный синергетический эффект. Используя эту сеть и банковскую лицензию на операции с драгоценными металлами, можно создать первую в России сеть специализированных отделений по работе с инвестиционными слитками и монетами», — подчеркнули в компании.
О том, что Группа «МГКЛ» ведет переговоры о покупке банка, в марте сообщили «Ъ» источники на рынке. По их словам, потенциальная сделка обсуждалась с несколькими банками с капиталом 0,5-3 млрд руб. Группа подала в Роспатент заявки на регистрацию названия — Голдбанк и Ломбанк.
Подробнее — в материале «Ъ» «“Мосгорломбард”» замахнулся на банк».
Приобретение банка ломбардными игроками является уникальным для рынка: до сих пор расширять деятельность в смежных сегментах были готовы преимущественно банки, а не более мелкие игроки. Однако подобный тренд активно развивается на рынке микрофинансовых организаций, где уже были примеры покупки МФО банковскими структурами.
Покупка банка открывает для крупного ломбарда доступ к более дешевому фондированию через депозиты, что снижает стоимость ресурсов для выдачи займов. Кроме того, это позволяет расширить продуктовую линейку, предлагая расчетные счета, карты и переводы, а также монетизировать существующую клиентскую базу ломбарда. Важным преимуществом является возможность создания сети золотых обменников, где можно продавать слитки и монеты из драгоценных металлов без НДС, чего не делают многие банки из-за отсутствия экспертизы в этом направлении. Такой актив также позволяет оптимизировать издержки за счет общих IT-систем, казначейства и маркетинга. Тем не менее, существуют регуляторные риски, такие как ужесточение норм Центрального банка по капиталу, ликвидности и кредитованию, что может привести к увеличению операционных затрат и ограничить кредитный потенциал банка.