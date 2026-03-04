Владелец «Мосгорломбарда» начал переговоры о покупке банка

Группа МГКЛ, владеющая в том числе сетью столичных ломбардов «Мосгорломбард», ведет переговоры о покупке банка. Об этом «Ъ» сообщили несколько источников на финансовом рынке.

Сейчас МГКЛ обсуждает сделку с несколькими банками с капиталом 0,5-3 млрд руб., рассказали собеседники «Ъ». По словам одного из них, группа хочет купить банк с универсальной лицензией, «а в идеале — с лицензией на операции с драгметаллами». При этом МГКЛ планирует развивать розничный банкинг, а также создать сеть золотых обменников - пунктов купли-продажи золотых слитков.

По информации «Ъ», группа уже подала в Роспатент заявки на регистрацию названия банка — Голдбанк и Ломбанк. В МГКЛ не стали комментировать эту информацию.

Подробнее — в материале «Ъ» «"Мосгорломбард" замахнулся на банк».