В Энергодаре сообщили о проблемах с общественным транспортом из-за атак БПЛА

В Энергодаре за последнюю неделю возникли проблемы с общественным транспортом из-за повреждения автобусов дронами ВСУ и минирования дорог. Движение транспорта возобновилось после перенастройки логистики, заявил мэр города Максим Пухов в интервью телеканалу «ЭНТВ».

«Мы с вами наблюдали сбой в работе общественного транспорта, если быть точным, маршруток, которые ходят между Энергодаром и другими населенными пунктами. И на самом деле это создало целую кучу проблем для тех наших жителей, которые перемещаются между населенными пунктами», — рассказал господин Пухов.

Решение о приостановке работы общественного транспорта принимали перевозчик, а также министерство транспорта и дорожного хозяйства Запорожской области. Сейчас ситуация стабилизировалась, заверил мэр. Все перемещения общественного транспорта между населенными пунктами в Энергодаре находятся под надзором.

Максим Пухов добавил, что ВСУ пытаются взять под огневой контроль подъездные дороги к Энергодару. Периодически по ним опасно передвигаться. Мэр призвал жителей временно ограничить или отказаться от поездок по дорогам вокруг населенных пунктов.

За последние месяцы ВСУ неоднократно атаковали город. Значительные повреждения получило трансформаторное и распределительное оборудование — в начале июня электроснабжение в Энергодаре работало только в режиме веерных подключений. Максим Пухов советовал жителям сократить энергопотребление до минимума. В ночь на 26 июня ВСУ также атаковали промышленную зону Энергодара. Были уничтожены два автомобиля и оборудование, закупленное для восстановления электричества.