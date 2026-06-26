ВСУ уничтожили оборудование для восстановления энергоснабжения в Энергодаре
В ночь на 26 июня Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали промышленную зону Энергодара — города-спутника Запорожской АЭС. Уничтожены два автомобиля и оборудование, закупленное для восстановления электроснабжения, сообщил мэр Максим Пухов в Telegram-канале.
По словам главы города, украинские военнослужащие трижды сбросили боеприпасы на площадку хранения оборудования. Помимо машин и оборудования, сгорели запасы кровельных материалов и мягкое резиновое покрытие — их должны были использовать для ремонта крыш многоквартирных домов и обустройства детских площадок. Господин Пухов выразил сожаление из-за того, что удары по гражданской инфраструктуре стали частью повседневной жизни Энергодара.
За последние месяцы ВСУ неоднократно атаковали город. Значительные повреждения получило трансформаторное и распределительное оборудование — в начале июня электроснабжение в Энергодаре работало только в режиме веерных подключений. Максим Пухов призывал жителей сократить энергопотребление до минимума.
Энергодар, являясь городом-спутником Запорожской АЭС, регулярно подвергается атакам со стороны Вооруженных сил Украины, которые часто наносят удары по энергетической и городской инфраструктуре, а также промышленным объектам. Эти атаки включают использование БПЛА, артиллерии и дронов-камикадзе, что приводит к повреждениям трансформаторов, подстанций и другого электротехнического оборудования, нарушая электро- и водоснабжение в городе.
Власти Энергодара занимались созданием резервов электрогенераторов и трансформаторного оборудования для минимизации последствий ударов, однако перебои с электричеством и водой всё равно происходят. Атаки на энергетическую инфраструктуру города также создают риски для Запорожской АЭС, хотя объекты самой станции, как правило, не страдают напрямую, но угроза ядерной безопасности из-за боевых действий остаётся значительной.
Ситуация с обстрелами Энергодара вызывает обеспокоенность на международном уровне, в том числе у Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Несмотря на присутствие экспертов МАГАТЭ на Запорожской АЭС, агентство часто воздерживается от прямого указания виновных сторон в атаках, что вызывает критику со стороны России.
Росатом, в свою очередь, информировал МАГАТЭ о возросшем числе ударов по Энергодару и прилегающей к ЗАЭС территории, подчеркивая, что такие действия представляют собой эскалацию угроз и нарушают принципы ядерной безопасности. Удары по гражданской инфраструктуре Энергодара создают постоянное напряжение и угрозу для жизнедеятельности города, население которого привыкло к жизни в условиях ежедневных обстрелов.