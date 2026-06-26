ВСУ уничтожили оборудование для восстановления энергоснабжения в Энергодаре

В ночь на 26 июня Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали промышленную зону Энергодара — города-спутника Запорожской АЭС. Уничтожены два автомобиля и оборудование, закупленное для восстановления электроснабжения, сообщил мэр Максим Пухов в Telegram-канале.

По словам главы города, украинские военнослужащие трижды сбросили боеприпасы на площадку хранения оборудования. Помимо машин и оборудования, сгорели запасы кровельных материалов и мягкое резиновое покрытие — их должны были использовать для ремонта крыш многоквартирных домов и обустройства детских площадок. Господин Пухов выразил сожаление из-за того, что удары по гражданской инфраструктуре стали частью повседневной жизни Энергодара.

За последние месяцы ВСУ неоднократно атаковали город. Значительные повреждения получило трансформаторное и распределительное оборудование — в начале июня электроснабжение в Энергодаре работало только в режиме веерных подключений. Максим Пухов призывал жителей сократить энергопотребление до минимума.