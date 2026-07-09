На Ставрополье утонула трехлетняя девочка

Трехлетняя девочка погибла в Предгорном округе Ставропольского края, ее четырехлетний брат числится пропавшим без вести. Об этом сообщили глава округа Николай Бондаренко, следственное управление СКР по региону и краевая прокуратура.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Киселев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Киселев, Коммерсантъ

По данным следствия, вечером 8 июля дети без сопровождения взрослых ушли к реке Кума. Позднее в русле реки было обнаружено тело девочки. По предварительным данным, причиной ее смерти стало утопление.

Как сообщил глава округа, поиски детей начались вечером 8 июля. Ночью работы были временно приостановлены, а утром 9 июля возобновлены. Во время поисковой операции спасатели обнаружили тело девочки. Поиски четырехлетнего мальчика продолжаются.

По факту гибели ребенка и исчезновения мальчика следственное управление СКР по Ставропольскому краю возбудило уголовное дело. Прокуратура региона также организовала проверку обстоятельств произошедшего.

Валерий Климов