Суд подтвердил оправдание бывшего главу района Ростова по делу об обрушении дома

Коллегия по уголовным делам Верховного суда России оставила в силе оправдательный приговор по делу об обрушении дома в Ростове-на-Дону на улице Нариманова. Решением признано право на реабилитацию фигуранта дела, бывшего главы администрации Ворошиловского района Виктора Бережного. Об этом сообщает пресс-служба Верховного суда России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: фотоархив «Ъ-Ростов» Фото: фотоархив «Ъ-Ростов»

Решение было принято в связи с «отсутствием в его деянии состава преступления». Апелляция решение поддержала, кассация судебные акты отменила и передала уголовное дело на новое рассмотрение.

В жалобе в ВС России адвокаты заявили, что у господина Бережного, как у главы районной администрации города, не имелось полномочий, за неисполнение которых ему предъявлено обвинение в халатности (ст. 293 УК РФ).

Как ранее писал «Ъ-Ростов», утром 28 января 2024 года в пятиэтажке на Нариманова обрушилась стена, затем пострадал подъезд. Из дома эвакуировали 95 человек, здание отключили от газа, но обошлось без жертв. Жильцы покидали квартиры в спешке и позже утверждали, что годами обращались в администрацию с просьбами о расселении, но получали формальные ответы.

Следствие утверждало, что Виктор Бережной знал об аварийном состоянии дома и не принял мер, чтобы предотвратить ЧП. В прокуратуре Ростовской области ранее заявляли, что он более трех лет не добивался расселения здания, а уголовное дело поступило в суд в августе 2024 года. При этом Ворошиловский районный суд в апреле 2025 года оправдал бывшего чиновника, указав на отсутствие состава преступления.

Константин Соловьев