Верховный суд вернул в повестку дело бывшего главы Ворошиловского района Ростова

Верховный суд РФ истребовал уголовное дело бывшего главы Ворошиловского района Ростова Виктора Бережного, которого обвиняли в халатности из-за обрушения аварийного дома на улице Нариманова, 72/3. Рассмотрение назначено на 8 июля в Москве, пишет 161.ru. Жалобу в ВС направили бывшие жильцы дома, а также юристы Наталья Оськина и Ирина Якымив, которые настаивают на том, что кассация допустила нарушения и прежнее оправдание чиновника нужно оставить в силе.

Речь идет об одном из самых резонансных ростовских процессов последних лет. Утром 28 января 2024 года в пятиэтажке на Нариманова обрушилась стена, затем пострадал подъезд. Из дома эвакуировали 95 человек, здание отключили от газа, но обошлось без жертв. Жильцы покидали квартиры в спешке и позже утверждали, что годами обращались в администрацию с просьбами о расселении, но получали формальные ответы.

Следствие утверждало, что Виктор Бережной знал об аварийном состоянии дома и не принял мер, чтобы предотвратить ЧП. В прокуратуре Ростовской области ранее заявляли, что он более трех лет не добивался расселения здания, а уголовное дело поступило в суд в августе 2024 года. При этом Ворошиловский районный суд в апреле 2025 года оправдал бывшего чиновника, указав на отсутствие состава преступления. Позднее кассация в Краснодаре отменила этот вердикт, но теперь Верховный суд увидел основания для повторной проверки.

Часть бывших жильцов дома и их представители настаивают, что обвинение не учитывает действия других должностных лиц и управляющей компании, а ключевые ошибки допустили городские структуры, отвечавшие за содержание и расселение аварийного фонда. На этом фоне разбирательство в Верховном суде может стать не просто очередной стадией громкого дела, а проверкой всей цепочки решений, которые привели к аварии на Нариманова.

