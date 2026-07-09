Иран заявил об ударах по ЗРК Patriot в Кувейте и топливным складам в Бахрейне

Вооруженные силы Ирана с помощью беспилотников атаковали военные объекты США в Кувейте, Катаре и Бахрейне. Об этом сообщает иранское агентство Mehr со ссылкой на пресс-службу армии.

Иранские дроны ударили по зенитному ракетному комплексу (ЗРК) Patriot в Кувейте, спутниковой антенне системы раннего предупреждения в Катаре и топливным бакам ВС США в Бахрейне, уточняется в публикации.

8 июля американский президент Дональд Трамп объявил о прекращении перемирия между двумя странами после того, как Иран ударил по нескольким судам в Ормузском проливе. ВС США атаковали южные иранские регионы. Власти Ирана заявили о приостановке переговоров и атаковали в ответ американские базы. Сегодня утром КСИР отчитался об ударах по базам «Арифджан» и «Али Аль-Салем» в Кувейте, а также «Джаффер» и «Шейх Иса» в Бахрейне.