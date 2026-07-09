КамАЗ с октября проиндексирует зарплаты сотрудникам на 10%

Автоконцерн КамАЗ с 1 октября проведет индексацию зарплат своих сотрудников. В среднем выплаты повысят на 10%, заявил гендиректор компании Сергей Когогин.

Господин Когогин заверил, что КамАЗ не проводит и не планирует сокращения сотрудников. С начала года производительность труда в компании выросла на 5,5% в годовом выражении. По его словам, по итогам июня средняя зарплата составила 94 тыс. руб.

«Зарплата высококвалифицированных и эффективных специалистов еще выше. Например, зарплата наладчика станков и манипуляторов с программным управлением в июне — до 195 тыс. руб., мастера — до 185 тыс., начальника цеха –— до 200 тыс.»,— рассказал он корпоративному изданию «Вести КамАЗа».

В 2025 году чистый убыток КамАЗа составил 37 млрд руб. против 3,35 млрд руб. годом ранее. Сергей Когогин сообщал, что по итогам 2026 года компания не ожидает получения прибыли. КамАЗ также рассматривал введение четырехдневной рабочей недели и сокращение плана производства на год.