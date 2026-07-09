КамАЗ с октября проиндексирует зарплаты сотрудникам на 10%
Автоконцерн КамАЗ с 1 октября проведет индексацию зарплат своих сотрудников. В среднем выплаты повысят на 10%, заявил гендиректор компании Сергей Когогин.
Господин Когогин заверил, что КамАЗ не проводит и не планирует сокращения сотрудников. С начала года производительность труда в компании выросла на 5,5% в годовом выражении. По его словам, по итогам июня средняя зарплата составила 94 тыс. руб.
«Зарплата высококвалифицированных и эффективных специалистов еще выше. Например, зарплата наладчика станков и манипуляторов с программным управлением в июне — до 195 тыс. руб., мастера — до 185 тыс., начальника цеха –— до 200 тыс.»,— рассказал он корпоративному изданию «Вести КамАЗа».
В 2025 году чистый убыток КамАЗа составил 37 млрд руб. против 3,35 млрд руб. годом ранее. Сергей Когогин сообщал, что по итогам 2026 года компания не ожидает получения прибыли. КамАЗ также рассматривал введение четырехдневной рабочей недели и сокращение плана производства на год.
Индексация зарплат на КамАЗе не является единичной мерой. В 2023 году компания уже дважды повышала выплаты сотрудникам. В июле 2023 года оклады и тарифы были увеличены на 10%, а в октябре 2022 года индексация составила 4%. Общий размер индексации в 2022 году достиг 9,2%. Кроме того, в декабре 2023 года КамАЗ направил более 1,5 млрд рублей на премии для сотрудников, а с начала 2024 года ввел регулярные квартальные премии. Также была увеличена компенсация за питание, а сумма компенсации за проезд доведена до 70 рублей в день. Эти меры являются частью комплексной стратегии по повышению мотивации и удержанию персонала.