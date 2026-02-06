Чистый убыток КамАЗа по РСБУ в 2025 году вырос в 11 раз

ПАО КамАЗ завершило 2025 год с чистым убытком по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) в 37 млрд руб., что в 11 раз превысило показатель 2024 года, когда убыток составлял 3,35 млрд руб. Такие данные содержатся в опубликованной отчетности компании.

Выручка автопроизводителя за год снизилась на 2,5% до 315,2 млрд руб. Валовая прибыль упала почти в 32 раза — до 757 млн руб. Убыток от продаж достиг 22,9 млрд руб., тогда как годом ранее компания получила прибыль в 909 млн руб. Значительно выросли процентные расходы — до 35,6 млрд руб. против 21,4 млрд руб. в 2024 году.