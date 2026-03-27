Глава КамАЗа заявил об отсутствии ожиданий прибыли по итогам 2026 года

КамАЗ значительно корректирует инвестиционную программу, заявил глава компании Сергей Когогин. По его словам, концерн не ожидает получить прибыль по итогам 2026 года.

Господин Когогин подтвердил, что инвестпрограмма была значительно уменьшена, но окончательные параметры еще не утверждены. На вопрос о прибыли он ответил отрицательно. «Хотя бы в ноль выйти»,— сказал глава КамАЗа на съезде РСПП (цитата по ТАСС).

По итогам 2025 года КамАЗ получил чистый убыток по РСБУ в 37 млрд руб. Это в 11 раз превысило показатель 2024 года, когда убыток составлял 3,35 млрд руб. Выручка автопроизводителя за год снизилась на 2,5% до 315,2 млрд руб.