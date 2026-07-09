Трамп сообщил о желании Ирана заключить сделку с США

Президент США Дональд Трамп заявил, что представители Ирана недавно связывались с Вашингтоном и хотят заключить сделку. Об этом он заявил во время беседы с журналистами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Jonathan Ernst / Reuters Фото: Jonathan Ernst / Reuters

«Они (представители Ирана.—"Ъ") очень хотят сделки. Они звонили не так давно, они хотят сделки. Я просто не знаю, заслуживают ли они заключения сделки, и не знаю, собираются ли ее соблюдать»,— подчеркнул американский президент. Трансляцию вел YouTube-канал Белого дома

8 июля Дональд Трамп объявил о прекращении перемирия между двумя странами после того, как Иран ударил по нескольким судам в Ормузском проливе. Соединенные Штаты в ответ атаковали иранские южные регионы. Удары по Ирану продолжились и сегодня. На каждый удар Ирана США наносят 20 ответных, заявил господин Трамп. Корпус стражей исламской революции атакует американские базы в ответ. Также Вашингтон ранее отозвал лицензию на операции с иранской нефтью, которая была одним из условий меморандума, и возобновил нефтяные санкции.

Подробнее — в материале «Ъ» «Треснувший Ормуз».