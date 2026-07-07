В Херсонской области ввели режим техногенной ЧС

Власти Херсонской области ввели режим техногенной чрезвычайной ситуации (ЧС) в регионе. Он позволит быстрее решать вопросы, связанные с работой объектов жизнеобеспечения, инфраструктуры и экономики, заявил губернатор Владимир Сальдо.

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По словам господина Сальдо, правовой режим также сократит лишние процедуры для проведения необходимых работ, закупки техники, оборудования и материалов. «Для жителей ничего не меняется. Режим ЧС не вводит ограничений и не влияет на привычный уклад жизни»,— заверил губернатор. Сейчас, уточнял он, без электроэнергии полностью или частично остаются более 200 населенных пунктов.

О нарушениях электроснабжения в Херсонской области Александр Сальдо сообщал 5 июля, не уточняя причину инцидента. Днем ранее без света остались жители всех округов Херсонской области. В «Херсонэнерго» объясняли, что отключения связаны с технологическим нарушением в энергосистеме региона.