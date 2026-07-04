Вся Херсонская область обесточена
Во всех округах Херсонской области аварийно отключено электроснабжение. Причиной стало технологическое нарушение в энергосистеме Запорожской области, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Херсонэнерго». В компании заверили, что уже ведется работа над восстановлением электроснабжения «максимальному количеству абонентов».
В предыдущий раз электроснабжение по всей Херсонской области было отключено 29 июня. Губернатор региона Владимир Сальдо причину отключения не назвал. Той же ночью о повреждениях энергетических объектов после атак ВСУ сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
Отключения электроэнергии в Херсонской и Запорожской областях, вызванные технологическими нарушениями или атаками, являются регулярными. Так, в апреле 2026 года почти вся Херсонская область оставалась без света из-за повреждения высоковольтной линии в Запорожской области, а в начале мая того же года почти все населенные пункты Запорожской области оказались обесточены после массированных атак на энергетическую инфраструктуру. При этом ремонтные бригады часто сталкиваются с трудностями при восстановлении из-за напряженной военной обстановки и угрозы БПЛА.
В течение 2025-2026 годов неоднократно фиксировались массовые отключения электроэнергии, затрагивающие сотни тысяч жителей в обеих областях. Например, в декабре 2025 года более 330 тысяч жителей Херсонской области остались без света после удара по высоковольтной линии электропередачи «Джанкой — Мелитополь», а в июне 2025-го более 250 тысяч человек в 11 муниципальных округах Херсонской области затронула авария на подстанции. В Запорожской области в феврале 2026 года вводились графики аварийных отключений из-за массированных атак ВСУ, затронувшие более 260 населенных пунктов.