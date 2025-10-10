В Ростовской области количество жалоб бизнеса на проверки снизилось до нуля в 2025 году. Об этом пишет «РБК Ростов» со ссылкой на уполномоченного по защите прав предпринимателей региона Олега Дерезу.

Уточняется, что в 2022 году доля подобных жалоб составляла 13%, в 2023 году – 3%. В 2025 году в аппарат уполномоченного по правам предпринимателей Ростовской области не поступило ни одной жалобы. В результате реформы государственного и муниципального контроля власти в регионе определили приоритет риск-ориентированного подхода при проверках, уделили внимание профилактике нарушений по итогам проверок, а также создали систему досудебного обжалования и цифровую среду.

Константин Соловьев