В Таганрогском заливе два танкера попали под удар БПЛА
В Ростовской области за ночь уничтожено более 20 БПЛА. В Таганрогском заливе были снова атакованы два танкера, они получили «механические повреждения», сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
При попадании БПЛА произошли возгорания, на одном из судов пожар уже потушили. Экипажи танкеров эвакуированы, пострадавших нет, уточнил губернатор.
По словам господина Слюсаря, БПЛА уничтожены в городах Ростов-на-Дону, Таганрог и Гуково, а также в Азовском, Неклиновском и Чертковском районах. В Азовском районе из-за падения обломков БПЛА загорелся камыш в карьере «вдали от населенного пункта».
В предыдущий раз два танкера в Таганрогском заливе были атакованы 8 июля. Пострадали два человека. Танкеры были пустые, разлива нефтепродуктов не произошло. СКР возбудил уголовное дело после атаки.
Таганрогский залив и город Таганрог регулярно подвергаются атакам беспилотных летательных аппаратов, что привело к многочисленным инцидентам за последний год. Так, помимо недавних атак на танкеры 8 и 9 июля, в марте 2026 года в Таганроге был сбит БПЛА, повредив остекление в жилом доме. В мае 2026 года порт в Таганроге уже подвергался атаке беспилотников, что привело к возгоранию танкера и резервуара с топливом, а также административного здания. Тогда пожар удалось потушить без разлива нефтепродуктов.
В целом, Ростовская область, частью которой является Таганрогский залив, находится под постоянной угрозой атак БПЛА. В ноябре 2025 года в регионе был объявлен день траура после гибели мирных жителей при налете БПЛА, когда было перехвачено 231 беспилотник над Россией, из которых 16 — над Ростовской областью. В результате предыдущих инцидентов в Таганроге повреждались многоквартирные дома, частные домовладения, социальные объекты, промышленные предприятия и учебные заведения. Власти вводили локальные режимы чрезвычайной ситуации для ликвидации последствий атак, а также саперы обезвреживали взрывоопасные предметы. В январе 2025 года в Неклиновском районе семилетний ребенок получил ранение осколками БПЛА. Губернатор области Юрий Слюсарь и глава Таганрога Светлана Камбулова регулярно сообщают о работе ПВО и последствиях таких атак.