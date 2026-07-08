Следователи возбудили дело после атаки БПЛА на танкеры в Таганрогском заливе

Следователи возбудили уголовное дело после атаки беспилотников на танкеры в Таганрогском заливе. В результате инцидента были повреждены два судна, также есть пострадавшие. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как ранее писал «Ъ-Ростов», в Таганрогском заливе пострадали два человека, находившиеся на борту танкера. Два танкера следовали в Ростов-на-Дону. На одном из судов эвакуировали экипаж. Два человека получили незначительные ранения. Одному оказана медицинская помощь на месте, другой был доставлен в больницу, врачи оказали всю необходимую помощь. Оба пострадавших от госпитализации отказались.

Танкеры были пустые, розлива нефтепродуктов не произошло. Информация о последствиях будет уточняться.

Кроме того, минувшей ночью силы ПВО уничтожили около 70 БПЛА в 11 районах Ростовской области. Нападению подверглись следующие муниципалитеты: Миллеровский, Чертковский, Верхнедонской, Шолоховский, Боковский, Тарасовский, Каменский, Кашарский, Богаевский, Куйбышевский, Радионово-Несветайский, города Новошахтинск и Каменск-Шахтинский, а также Таганрогский залив.

Мария Хоперская