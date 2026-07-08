В Таганрогском заливе при атаке БПЛА повреждены два танкера
Ростовская область ночью подверглась массированной воздушной атаке. В Таганрогском заливе повреждены два танкера, следовавшие в Ростов-на-Дону. Пострадали два человека, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
По словам губернатора, танкеры были пустыми, разлива нефтепродуктов не произошло. На одном из судов эвакуировали экипаж. Пострадавшие получили незначительные ранения. Один был доставлен в больницу.
В общей сложности над регионом сбили почти 70 беспилотников. Были атакованы 11 районов: Миллеровский, Чертковский, Верхнедонской, Шолоховский, Боковский, Тарасовский, Каменский, Кашарский, Багаевский, Куйбышевский, Родионово-Несветайский, а также города Новошахтинск и Каменск-Шахтинский и Таганрогский залив. На территории Ростовской области сохраняется беспилотная опасность.
Ростовская область регулярно подвергается атакам беспилотных летательных аппаратов. За прошедший год, губернатор Юрий Слюсарь и Минобороны РФ многократно сообщали об отражении атак БПЛА в различных районах региона, включая Таганрог, Ростов-на-Дону, Миллеровский, Чертковский, Шолоховский, Каменский и другие. Эти атаки имели различные последствия: от повреждения административных зданий, многоэтажных домов и частных домовладений до нарушений энергоснабжения и пожаров на промышленных объектах, таких как Новошахтинский завод нефтепродуктов.
В целом, атаки БПЛА на Ростовскую область нередко приводят к пострадавшим. Например, в сентябре 2025 года сообщалось о двух жителях, раненных осколками в результате атаки в Белой Калитве, а в ноябре 2024 года водитель "Газели" был ранен под Таганрогом. Были случаи, когда в Ростове-на-Дону после атаки БПЛА пострадали 13 человек, включая детей, были повреждены окна и балконы в десяти многоэтажных домах.
Массированная атака на Ростовскую область, подобная описываемой, не является единичным случаем. В январе 2025 года в Татарстане, после ночной массированной атаки БПЛА на Тульскую область (где было уничтожено 16 целей), в Ростовской области было сбито 14 беспилотников. В разные периоды над регионом сбивали от одного до десятков беспилотников. Например, в ноябре 2025 года за одну ночь было уничтожено 46 украинских беспилотников, а в октябре 2025 года Минобороны РФ сообщало об уничтожении 85 БПЛА над семью регионами России, в том числе и над Ростовской областью. В феврале 2025 года силы ПВО над областью сбили 13 БПЛА.