Во Владикавказе дебиторку Банка Развития Региона продают с торгов за 87 млн рублей
АО «Российский аукционный дом» объявил аукцион по продаже дебиторской задолженности обанкротившегося ОАО КБ «Банк Развития Региона» (Владикавказ). Стоимость трех лотов составляет 87,5 млн руб. Соответствующая информация опубликована в ЕФРСБ.
В состав лота входят права требования к ООО «Анмара» по договору займа на 97,2 млн руб. Заявки на участие в торгах принимаются с 15 июля по 20 августа 2026 года. Шаг аукциона составляет 4,8 млн руб., задаток — 15%.
В мае 2026 года с торгов за 83,6 млн руб. было продано имущество должника: нежилое здание (50 кв. м) и земельный участок (2 тыс. кв. м).
Решением Арбитражного суда Республики Северная Осетия-Алания, ОАО АКБ «Банк Развития Региона» признано банкротом 21 августа 2025 года.
По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ОАО КБ «Банк Развития Региона» было зарегистрировано во Владикавказе 25 августа 1997 года. Уставный капитал — 520,4 млн руб. Данные о финансовой отчетности банка отсутствуют.
Налоговая задолженность, по данным ФНС, на 1 июня 2026 года составляет 72,5 млн руб.