Главным тренером сборной Мексики стал бывший игрок «Барселоны»

Мексиканская федерация футбола (FMF) утвердила бывшего игрока «Барселоны» Рафаэля Маркеса на пост главного тренера до чемпионата мира 2030 года. Назначение назвали «планомерным переходом, призванным обеспечить преемственность», передает ESPN.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рафаэль Маркес

Фото: Eloisa Sanchez / Reuters Рафаэль Маркес

Фото: Eloisa Sanchez / Reuters

На своем посту 47-летний Маркес сменит 67-летнего Хавьера Агирре, ассистентом которого он работал с августа 2024 года. Ожидается, что он дебютирует во время международного окна FIFA в конце сентября — начале октября.

Будучи игроком Рафаэль Маркес принял участие в пяти чемпионатах мира, выиграл Кубок конфедераций 1999 года и завоевал титулы Золотого кубка CONCACAF в 2003 и 2011 годах. В Европе он играл за «Монако», после чего перешел в «Барселону», где выиграл два трофея Лиги чемпионов и четыре титула испанского чемпионата La Liga.

В качестве тренера Маркес работал с клубом «Реал Алькала», после чего успешно возглавлял «Барса Атлетик» — резервную команду «Барселоны».

В понедельник сборная Англии обыграла Мексику на ЧМ-2026 (3:2) в матче за выход в четвертьфинал.