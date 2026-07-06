Англия обыграла Мексику со счетом 3:2 в 1/8 ЧМ-2026
Сборная Англии победила команду Мексики в матче за выход в четвертьфинал чемпионата мира по футболу. Игра закончилась со счетом 3:2. Следующим соперником Англии будет команда Норвегии.
Фото: Eloisa Sanchez / Reuters
За сборную Англии забили полузащитник Джуд Беллингем (36', 38') и нападающий Гарри Кейн, который забил на 60-й минуте с пенальти. За команду Мексики: нападающий Хулиан Киньонес (42') и нападающий Рауль Хименес (69'). Сорок минут Англия играла в меньшинстве — красную карточку получил Джарелл Куанса на 54-й минуте. Он совершил грубый подкат против мексиканского футболиста Хесуса Гальярдо и попал шипами в ногу оппонента.
Игра проходила на стадионе «Ацтека» в Мехико. Следующий матч Англии против Норвегии состоится 12 июля в 0:00 по московскому времени.
Подробнее — в материале «Ъ» «Джуд Беллингем забил как Гарри Кейн».
Чемпионат мира по футболу 2026 года, в рамках которого состоялся матч между Англией и Мексикой, впервые в истории проводится в трех странах — США, Канаде и Мексике. Также этот турнир стал первым, где число участников увеличили до 48 сборных, разбитых на 12 групп, вместо привычных 32. В связи с этим общее количество матчей возросло до 104.
Мексика стала первой страной, которая в третий раз принимает мировое первенство, при этом матч открытия ЧМ-2026 состоялся на стадионе «Ацтека» в Мехико. На групповом этапе мексиканцы заняли первое место в группе А, уверенно преодолев стартовый раунд плей-офф. Сборная Англии, в свою очередь, считалась третьим фаворитом турнира по версии аналитического бюро Opta Sports еще до его начала.
Хотя Мексика считается одной из стран-хозяек турнира, к началу чемпионата в Мехико наблюдался определенный "бардак" в организации, включая проблемы с навигацией для болельщиков и проведением строительных работ. Также перед турниром в стране отмечались массовые протесты и волна насилия, связанные с ликвидацией наркобарона, однако президент Мексики и представители FIFA заверили в безопасности проведения матчей.
Финальный матч чемпионата мира-2026 запланирован на 19 июля на стадионе «Метлайф-стэдиум» в американском штате Нью-Джерси. Общее расширение формата турнира позволит FIFA нарастить доходы в следующем четырехлетнем цикле до $11 млрд.