Англия обыграла Мексику со счетом 3:2 в 1/8 ЧМ-2026

Сборная Англии победила команду Мексики в матче за выход в четвертьфинал чемпионата мира по футболу. Игра закончилась со счетом 3:2. Следующим соперником Англии будет команда Норвегии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Eloisa Sanchez / Reuters Фото: Eloisa Sanchez / Reuters

За сборную Англии забили полузащитник Джуд Беллингем (36', 38') и нападающий Гарри Кейн, который забил на 60-й минуте с пенальти. За команду Мексики: нападающий Хулиан Киньонес (42') и нападающий Рауль Хименес (69'). Сорок минут Англия играла в меньшинстве — красную карточку получил Джарелл Куанса на 54-й минуте. Он совершил грубый подкат против мексиканского футболиста Хесуса Гальярдо и попал шипами в ногу оппонента.

Игра проходила на стадионе «Ацтека» в Мехико. Следующий матч Англии против Норвегии состоится 12 июля в 0:00 по московскому времени.

Подробнее — в материале «Ъ» «Джуд Беллингем забил как Гарри Кейн».