Запасы топлива на нефтебазах Ставрополья впервые за шесть дней начали сокращаться

Запасы топлива на нефтебазах Ставропольского края впервые за последние шесть дней сократились. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.

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По его словам, в связи с изменением ситуации власти региона прорабатывают дополнительные меры для снижения нагрузки на автозаправочные станции. Глава края сообщил, что провел переговоры с руководителями нефтяных компаний и попросил их ускорить поставки топлива в регион.

«Минпром края по моему поручению прорабатывает меры по снижению нагрузки на заправки. В том числе рассматриваются решения, которые уже внедряются в других регионах», — отметил Владимир Владимиров.

В июне ряд автозаправочных станций Ставропольского края ввел ограничения на отпуск бензина — не более 100 л на один автомобиль. При этом региональные власти подчеркивали, что такие меры принимались отдельными операторами АЗС, а не на уровне правительства края.

Позднее краевой Минпром сообщил о постепенной стабилизации ситуации, хотя на отдельных заправках сохранялись локальные перебои с топливом. Несколькими днями ранее власти также информировали о сохраняющемся повышенном спросе на бензин и дизельное топливо, в связи с чем в регион были направлены дополнительные объемы горючего.

Валерий Климов