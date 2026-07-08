Запасы топлива на нефтебазах Ставрополья впервые за шесть дней начали сокращаться
Запасы топлива на нефтебазах Ставропольского края впервые за последние шесть дней сократились. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.
Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ
По его словам, в связи с изменением ситуации власти региона прорабатывают дополнительные меры для снижения нагрузки на автозаправочные станции. Глава края сообщил, что провел переговоры с руководителями нефтяных компаний и попросил их ускорить поставки топлива в регион.
«Минпром края по моему поручению прорабатывает меры по снижению нагрузки на заправки. В том числе рассматриваются решения, которые уже внедряются в других регионах», — отметил Владимир Владимиров.
В июне ряд автозаправочных станций Ставропольского края ввел ограничения на отпуск бензина — не более 100 л на один автомобиль. При этом региональные власти подчеркивали, что такие меры принимались отдельными операторами АЗС, а не на уровне правительства края.
Позднее краевой Минпром сообщил о постепенной стабилизации ситуации, хотя на отдельных заправках сохранялись локальные перебои с топливом. Несколькими днями ранее власти также информировали о сохраняющемся повышенном спросе на бензин и дизельное топливо, в связи с чем в регион были направлены дополнительные объемы горючего.