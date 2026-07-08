Михаил Евраев в День семьи, любви и верности встретился с женским активом

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев провел рабочую встречу с представительницами областного союза женщин и активистками «Женского движения „Единой России“». Об этом сообщили в правительстве региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рабочая встреча в День семьи, любви и верности

Фото: Правительство Ярославской области Рабочая встреча в День семьи, любви и верности

Фото: Правительство Ярославской области

Встреча состоялась в День семьи, любви и верности. Женские организации представляли их руководительницы Ольга Хитрова и Яна Карушкина. Они обсудили с губернатором вопросы поддержки материнства и укрепления института семьи.

«Женские объединения в регионе ведут большую просветительскую работу, хранят и продвигают семейные ценности, занимаются патриотическим воспитанием молодежи, реализуют социальные акции и проекты в сферах образования, здравоохранения, культуры. В центрах занятости созданы женские клубы, где организована адресная работа с семьями, в том числе с женами участников СВО»,— отметил Михаил Евраев и поблагодарил женщин региона за помощь в реализации программ, инициативность и неравнодушие.

«Наши женсоветы собирают в округах жительниц, куда приезжают специализированные бригады врачей, рассказывают о профилактике заболеваний и значимости диспансеризации»,— сказала Ольга Хитрова, отметившая также патриотическое воспитание молодежи и укрепление статуса многодетных семей.

Яна Карушкина отметила, что крепкая семья — одно из наиболее важных направлений народной программы партии «Единая Россия». Она предложила возродить традицию организации семейного шествия, которая существовала в регионе до пандемии. Михаил Евраев поддержал идею. В ходе мероприятия наградили многодетные семьи, близких участников СВО и активных участниц движения. Кроме того, Михаил Евраев встретился с матерью восьмерых детей Верой Масловой из Рыбинска. Губернатор поручил подготовить документы для вручения ей федеральной награды — ордена «Родительская слава», отметив ее пример для всех.

«Такие женщины — пример для всех нас. Материнский труд не измеряется наградами, но мы должны отмечать и поддерживать его»,— подчеркнул Михаил Евраев.