Главные новости за 8 июля: Воронеж, Белгород, Курск, Липецк, Орел, Тамбов

События среды: выбор «Ъ-Черноземье»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В Воронеже местная группа компаний «Семья» Андрея и Валерия Красавиных вложит 1,5 млрд руб. в строительство клубного дома на улице Транспортной. Проект предусматривает возведение 12–13-этажного жилого дома комфорт-класса с подземным паркингом рядом с Центральным парком. Общая площадь объекта составит 16,8 тыс. кв. м, завершить строительство планируется в третьем квартале 2028 года.

Ущерб по уголовному делу бывшего вице-губернатора Белгородской области Владимира Базарова вырос почти до 1,8 млрд руб. По данным РБК, следствие вменяет экс-чиновнику растрату при строительстве оборонительных сооружений на границе с Украиной. По версии силовиков, вместо предусмотренных проектом железобетонных противотанковых заграждений использовались более дешевые конструкции меньших размеров.

При атаке ВСУ на АЗС в Курской области пострадали три человека — двухлетний ребенок, 41-летний мужчина и 40-летняя беременная женщина.

В Липецкой области с 11 июля вводят новый порядок продажи бензина. До 1 августа автомобили будут заправлять по принципу четных и нечетных номеров в соответствующие дни месяца, при этом сохранится лимит в 30 л на машину. Одновременно власти сняли запрет на отпуск топлива в «регламентированные канистры».

Сын губернатора Орловской области Андрея Клычкова Всеволод набрал 100 баллов на ЕГЭ по истории, рассказала супруга главы региона Валерия Клычкова. Сейчас выпускник готовится к вступительным испытаниям в вуз.

В городе Рассказово Тамбовской области выставили на продажу складской комплекс стоимостью 1 млрд руб. Он включает земельный участок площадью 6,1 га, административное здание, несколько складов, железнодорожные пути, краны и свободную площадку под дальнейшую застройку.

Анна Швечикова