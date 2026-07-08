«Семья» Красавиных строит клубный дом у Центрального парка Воронежа за 1,5 млрд

ООО «Специализированный застройщик "Жилстрой 21"» (входит в группу «Семья», совладельцы — Андрей и Валерий Красавины) реализует в Воронеже проект клубного дома на улице Транспортной за 1,5 млрд руб. Это следует из проектной декларации застройщика.

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Дом возведут на участке площадью 5,43 тыс. кв. м, который находится в собственности. Он расположен на улице Транспортной, 83а, рядом с Центральным парком и пересечением улицы Транспортной с переулком Здоровья. Сдать дом хотят в третьем квартале 2028 года.

Проект предусматривает строительство 12–13-этажного дома комфорт-класса с подземным паркингом. Общая площадь — 16,8 тыс. кв. м, из которых 9,82 тыс. — жилые помещения. В доме разместят 147 квартир, в том числе 42 однокомнатные, 73 двухкомнатные, 31 трехкомнатную и одну квартиру с четырьмя и более комнатами. Помимо жилья, проект включает 140 нежилых помещений и подземный паркинг на 46 машино-мест.

На придомовой территории оборудуют детскую и спортивную площадки с турниками, брусьями, шведской стенкой, скамьей для пресса и прочим инвентарем.

По данным Rusprofile, ООО СЗ «Жилстрой 21» зарегистрировано в Воронеже в декабре 2021 года. Компания занимается деятельностью заказчика-застройщика и генерального подрядчика. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Директором является Андрей Красавин, которому принадлежит 95% долей общества, еще 5% контролирует Валерий Красавин. По итогам 2025 года выручка компании составила 84 тыс. руб., убыток — 5,8 млн руб. ООО СЗ «Жилстрой 21» входит в группу компаний «Семья», специализирующуюся на строительстве жилья комфорт-класса. Девелопер реализовал в Воронеже жилые комплексы «Облака», «Семья», дома на улице Генерала Перхоровича и ряд других проектов. Всего компания ввела в эксплуатацию шесть жилых домов общей жилой площадью более 92,3 тыс. кв. м. Сейчас застройщик одновременно возводит три дома общей жилой площадью 39,3 тыс. кв. м, включая ЖК «Матрешка».

В воронежском Отрадном «Семья» собиралась возвести ЖК «Матрешка» за 3,2 млрд руб. Распроданность двух домов, которые намерены сдать в 2027 и 2028 годах, составляет 13 и 8%.

Анна Швечикова