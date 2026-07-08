Растрату 1,7 млрд на «зубах дракона» вменили бывшему белгородскому вице-губернатору

Ущерб в уголовном деле бывшего вице-губернатора Белгородской области Владимира Базарова вырос до суммы почти 1,8 млрд руб. В частности, ему вменяют растрату свыше 1,7 млрд руб. (ч. 4 ст. 160 УК РФ, до десяти лет лишения свободы) при строительстве оборонительных сооружений на границе с Украиной. Речь идет о так называемых «зубах дракона». Об этом 8 июля сообщает РБК со ссылкой на два источника.

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«Следствие утверждает, что вместо предусмотренных нормативами железобетонных противотанковых заграждений закупались более дешевые изделия с уменьшенными размерами и массой»,— цитирует собеседников РБК.

По данным издания, господин Базаров признает вину во взяточничестве и злоупотреблении должностными полномочиями, но «называет спорным обвинение в особо крупной растрате». При этом изначально в деле бывшего вице-губернатора фигурировала сумма ущерба порядка 251 млн руб.

В конце июня «Ъ-Черноземье» сообщал, что апелляционная коллегия Верховного суда РФ оставила без изменений решение о передаче в Мещанский райсуд Москвы уголовного дела о хищениях при строительстве оборонительных сооружений в Белгородской области. Обвиняемыми по нему выступают десять человек, в том числе бывшие заместители губернатора Владимир Базаров и Рустэм Зайнуллин. Подсудность уголовного дела была изменена ВС РФ по ходатайству Генеральной прокуратуры. По мнению ведомства, бывшие статусы обвиняемых свидетельствуют о наличии «возможности возникновения обоснованных сомнений в объективности судей Белгородской области».

Владимир Базаров в феврале 2025 года был назначен врио заместителя губернатора Курской области.

«Признателен другу и соседу, губернатору Белгородской области Вячеславу Гладкову, который направил на укрепление нашей команды своего заместителя, на деле подтверждая слова: соседи — это больше, чем родственники»,— написал тогда в своем Telegram-канале глава региона Александр Хинштейн.

В конце августа 2025-го господин Хинштейн в том же канале сообщил о задержании врио вице-губернатора.

Денис Данилов