В тамбовском Рассказово продают складской комплекс на 6 га за 1 млрд

В городе Рассказово Тамбовской области продают складской комплекс за 1 млрд руб. По данным агрегатора объявлений, это самый дорогой объект коммерческой недвижимости, представленный на региональном рынке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: объявление "Авито" Фото: объявление "Авито"

Комплекс расположен на улице Пролетарской, в промышленной зоне рядом с федеральной трассой Тамбов-Пенза. В состав имущества входят земельный участок площадью 6,1 га, административное здание площадью 2,4 тыс. кв. м, гараж на 1,4 тыс. кв. м.

Также есть два холодных склада площадью по 570 кв. м каждый, автоматизированный высотный стеллажный склад площадью 5,5 тыс. кв. м.

К зданиям подходят железнодорожные пути, имеются два козловых крана грузоподъемностью 32 и 18 т. Около 0,5 га земли остаются свободными и могут быть использованы под застройку. Мощность трансформаторной подстанции — 160 кВА (с возможностью увеличения).

«Ъ-Черноземье» связался с продавцом, названным «ЖБИ кольца Рассказово». Тот подтвердил, что объект действительно принадлежит им и продается. Но причины реализации и другие подробности сделки собеседник раскрывать не стал.

Согласно открытым данным, указанный в объявлении номер телефона связан с индивидуальным предпринимателем Юрием Федоровым, зарегистрированным в Тамбовской области с февраля 2008 года. Основной вид его деятельности — автомобильные грузовые перевозки и транспортные услуги. Среди дополнительных направлений указано производство изделий из бетона для использования в строительстве.

Ранее тамбовские власти отдали в аренду 7,3 га в селе Стрельцы Тамбовского округа воронежскому ООО «Натали-Плюс» Вардана Агароняна ради инвестпроекта по строительству логистического комплекса Ozon за 920 млн руб.

Анна Швечикова