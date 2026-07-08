Сын губернатора Орловской области сдал ЕГЭ по истории на 100 баллов

Всеволод Клычков — сын губернатора Орловской области Андрея Клычкова — в этом году закончил школу и сдал ЕГЭ по истории на 100 баллов. Сейчас молодой человек готовится к очным испытаниям для поступления в вуз. Об этом в интервью «Орловской правде» рассказала супруга главы региона Валерия Клычкова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Он много трудился для того, чтобы достичь такого результата. Отдельное спасибо преподавателям!»,— цитирует издание госпожу Клычкову.

Другой сын господина Клычкова — Николай — по словам супруги, окончил начальную школу с отличием. Он ходит в музыкальную школу, играет на ударных и выступает в детском духовом оркестре. Дочь Клычковых Люба занимается в фольклорной студии.

По официальной информации, в 2026 году в Орловской области 59 выпускников получили 100 баллов на ЕГЭ. Среди них шестеро набрали 200 баллов по двум экзаменам и одна выпускница, набравшая «идеальные» 300 баллов за три экзамена. ЕГЭ по истории на максимальный балл сдали только два участника — выпускники Покровского и Мезенского лицеев.

Денис Данилов