В Калининградской области после урагана восстановили электроснабжение в 146 населенных пунктах

Энергетики восстановили подачу электричества большей части жителей Калининградской области, оставшихся без света после урагана. Работы по устранению последствий непогоды продолжаются, сообщили в пресс-службе «Россети Северо-Запад».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На Калининградскую область обрушился шторм, вызванный северо-западным циклоном «Бернадетт»

Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ На Калининградскую область обрушился шторм, вызванный северо-западным циклоном «Бернадетт»

Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

Специалисты компании «Россети Янтарь» уже восстановили электроснабжение в 146 населенных пунктах. По данным компании, свет вернулся к 70% потребителей, которые были обесточены из-за циклона.

В настоящее время на местах работают 23 аварийные бригады, задействовано 26 единиц спецтехники. В компании продолжает действовать особый режим работы до полного устранения последствий стихии.

Сообщить об отключениях электричества или повреждениях энергообъектов можно по круглосуточной горячей линии «Россети» по телефону 8-800-220-0-220 или по короткому номеру 220 для мобильных телефонов.

На Калининградскую область обрушился шторм, вызванный северо-западным циклоном «Бернадетт» (Bernadette). Основной удар стихии пришелся на ночь и день 8 июля 2026 года. В регионе введен режим повышенной готовности, а экстренные службы работают в усиленном режиме.

Карина Дроздецкая