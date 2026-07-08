Российских волейболистов допустили к международным турнирам

Составлено ИИ-Ассистентъ

Решение Международной федерации волейбола (FIVB) о допуске российских спортсменов к международным турнирам стало возможным после того, как 7 июля 2026 года исполком Международного олимпийского комитета (МОК) отменил свои рекомендации, ограничивающие участие россиян, и восстановил членство Олимпийского комитета России. Это последовало за более ранними решениями, когда в декабре 2025 года FIVB уже допустила юниорские сборные России и Белоруссии к соревнованиям с национальной символикой, а в марте 2026 года Европейская конфедерация волейбола (CEV) также разрешила участие молодежных команд России.

Эта мера является продолжением общего тренда по смягчению санкций, начавшегося с декабря 2025 года, когда МОК рекомендовал спортивным федерациям допустить российских и белорусских юниоров к участию в индивидуальных и командных турнирах без ограничений и с национальной символикой. Тогда волейбол стал первым игровым видом спорта, где эта рекомендация была полностью реализована как на глобальном, так и на континентальном уровне. Отстранение российских волейболистов длилось с 1 марта 2022 года, при этом в этот период наблюдалось снижение уровня конкуренции на волейбольных турнирах из-за отсутствия российских команд, которые ранее занимали ведущие позиции.

Возобновление участия российских волейболистов на международной арене воспринимается как «победа здравого смысла» и важный шаг к восстановлению справедливого отношения к спорту. Это позволит российским командам вновь влиять на уровень соревнований и участвовать в отборах на крупные международные турниры. ВФВ отмечает, что теперь предстоит работа по интеграции российских сборных в систему отбора FIVB и CEV, особенно с учетом территориальных принципов и отношения некоторых стран.