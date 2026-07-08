В Ставрополе возбудили дело против организатора запрещенных в РФ «Граждан СССР»
Следственное управление СКР по Ставропольскому краю возбудило уголовное дело в отношении 62-летнего жителя Ставрополя, подозреваемого в создании местного подразделения запрещенной в России экстремистской организации «Граждане СССР». Об этом сообщили в региональных управлениях СКР и ФСБ.
Фото: Игорь Харсеев, Коммерсантъ
По версии следствия, в 2021 году мужчина, являясь председателем некоммерческого общественного объединения, распространял в интернете видеозаписи с призывами отказаться от исполнения гражданских обязанностей, а также совершать противоправные действия.
В УФСБ по Ставропольскому краю уточнили, что уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 239 УК РФ (создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан). Следственные действия по делу продолжаются.