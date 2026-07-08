Жительница Петербурга перевела знакомому 35 млн рублей, поверив в разработку БПЛА

Жителя Санкт-Петербурга отправили в СИЗО по обвинению в мошенничестве на 35 млн рублей. По версии следствия, он несколько лет убеждал знакомую передавать ему деньги, рассказывая о своей работе в спецслужбах, участии в боевых действиях и разработке беспилотников. Об этом сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Деньги, по версии следствия, он похитил

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Деньги, по версии следствия, он похитил

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По данным Дарьи Лебедевой, обвиняемый рассказывал женщине, что имеет богатое боевое прошлое, участвовал в чеченских кампаниях, операциях в Сирии, Нагорном Карабахе, Крыму и Африке, а также якобы занимал должность начальника контрразведки Западного военного округа. Кроме того, он утверждал, что разрабатывает беспилотники, способные поражать танки Leopard, и работает в Сколково.

Мужчина также уверял, что является Героем России, имеет несколько орденов Мужества, окончил школу КГБ, Академию Генштаба, защитил кандидатскую и докторскую диссертации, владеет несколькими иностранными языками и лично знаком с президентом России.

Следствие считает, что именно под предлогом разработки и производства беспилотников обвиняемый с 2022 по 2025 год получил от потерпевшей 35 млн рублей. Деньги, по версии следствия, он похитил.

Петроградский районный суд избрал мужчине меру пресечения в виде заключения под стражу до 6 сентября. Обвинение ему предъявлено по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Вину фигурант не признал, однако против избрания меры пресечения не возражал.

Карина Дроздецкая