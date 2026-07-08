Две трети петербуржцев имеют финансовую подушку на случай непредвиденных расходов

66% жителей Санкт-Петербурга имеют денежные накопления на случай непредвиденных трат. При этом у большинства из них финансового резерва хватит не более чем на месяц без постоянного дохода, следует из результатов исследования hh.ru и «Ренессанс Страхования».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран При этом у большинства из них финансового резерва хватит не более чем на месяц

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ При этом у большинства из них финансового резерва хватит не более чем на месяц

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Согласно опросу, у 32% петербуржцев накоплений хватит менее чем на месяц в случае потери дохода. Еще 16% смогут прожить за счет финансовой подушки от одного до трех месяцев, 11% — от трех до шести месяцев, а лишь 1% заявил, что накопленных средств хватит более чем на полгода.

При этом представления о необходимом размере финансового резерва заметно отличаются от реальности. Только 11% опрошенных считают достаточной подушку безопасности на срок до трех месяцев. Еще 41% уверены, что накоплений должно хватать минимум на три–шесть месяцев, а 45% считают оптимальным резерв в размере не менее шести ежемесячных доходов.

Среди российских регионов Санкт-Петербург занял второе место по доле жителей с финансовой подушкой — 66%. Лидером стала Ростовская область с показателем 75%, на третьем месте оказался Красноярский край (65%).

В то же время 31% петербуржцев признались, что пока не могут сформировать накопления, несмотря на такое желание, а 3% вовсе не планируют откладывать деньги. Чаще всего респонденты объясняют это недостаточным уровнем дохода, нестабильным заработком или регулярными непредвиденными расходами.

Карина Дроздецкая