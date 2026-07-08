Axios узнало о масштабе ночных ударов США по Ирану
Удары вооруженных сил США по Ирану в ночь на 8 июля были в четыре-пять раз сильнее, чем в предыдущие 10 дней. Об этом пишет Axios со ссылкой на американского чиновника.
По словам собеседника издания, Центральное командование ВС США (CENTCOM) атаковало иранские средства ПВО, пусковые установки зенитных ракетных комплексов и противокорабельных ракет. Под удар также попали системы берегового наблюдения, пусковые площадки беспилотников и иранские портовые сооружения в районе Ормузского пролива. Иранские государственные СМИ сообщали, что взрывы были слышны в портовых городах Бендер-Аббас и Сирик, на острове Кешм.
Сегодня ночью США ударили по портовым городам на юге Ирана в ответ на действия Тегерана, который атаковал танкеры Катара и Саудовской Аравии в Ормузском проливе. Спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф обвинил США в нарушении условий меморандума о взаимопонимании, который стороны подписали в июне.
Удары по Ирану, связанные с атаками на коммерческие суда в Ормузском проливе, имеют предысторию. Ранее, 27 июня 2026 года, США уже атаковали склады ракет и беспилотников, а также прибрежные радиолокационные станции на территории Исламской Республики, объяснив это ответом на обстрел судна у берегов Омана. Прекращение огня между США и Ираном, о котором было объявлено ранее, должно вступить в силу после того, как Иран откроет Ормузский пролив. Американские военные продолжают настаивать на обеспечении безопасного прохождения коммерческих судов через этот стратегически важный пролив.
В целом, конфликт между США и Ираном характеризуется высокой напряженностью и взаимными ударами. Например, в марте 2026 года вооруженные силы США уничтожили командно-контрольные пункты Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и другую военную инфраструктуру Ирана, включая средства ПВО и пусковые установки. США также сбивали иранские баллистические ракеты, направленные на американские войска в Кувейте.
США придерживаются стратегии «максимального давления» на Иран, целью которой является сокращение экспорта иранской нефти до нуля. Так, 7 июля 2026 года США отозвали лицензию, разрешавшую операции с иранской нефтью, после атак Ирана на танкеры Катара и Саудовской Аравии в Ормузском проливе. Ответственность за эти атаки была возложена на Иран, и США предупредили о серьезных последствиях. При этом в прошлом президент США Дональд Трамп заявлял, что США могут вновь нанести удар по Ирану, если Иран попытается восстановить свой ядерный потенциал, который, по его словам, был уже уничтожен после совместной с Израилем военной операции, проведенной в июне 2025 года.