Axios узнало о масштабе ночных ударов США по Ирану

Удары вооруженных сил США по Ирану в ночь на 8 июля были в четыре-пять раз сильнее, чем в предыдущие 10 дней. Об этом пишет Axios со ссылкой на американского чиновника.

По словам собеседника издания, Центральное командование ВС США (CENTCOM) атаковало иранские средства ПВО, пусковые установки зенитных ракетных комплексов и противокорабельных ракет. Под удар также попали системы берегового наблюдения, пусковые площадки беспилотников и иранские портовые сооружения в районе Ормузского пролива. Иранские государственные СМИ сообщали, что взрывы были слышны в портовых городах Бендер-Аббас и Сирик, на острове Кешм.

Сегодня ночью США ударили по портовым городам на юге Ирана в ответ на действия Тегерана, который атаковал танкеры Катара и Саудовской Аравии в Ормузском проливе. Спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф обвинил США в нарушении условий меморандума о взаимопонимании, который стороны подписали в июне.