Инвестиции в недвижимость Петербурга достигли 52,4 млрд

По предварительным итогам первого полугодия 2026 года объем инвестиций в недвижимость Санкт-Петербурга и Ленинградской области составил 52,4 млрд руб., подсчитали в NF GROUP. Доля петербургской агломерации в общероссийском объеме (312 млрд руб.) составила 17%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Основной объем вложений пришелся на площадки под девелопмент

Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ Основной объем вложений пришелся на площадки под девелопмент

Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

Основной объем вложений пришелся на площадки под девелопмент — 51%, или 26,1 млрд руб. Среди классических сегментов лидером стала офисная недвижимость (18%, плюс 10 п. п. за год). Наиболее динамичный прирост показал гостиничный сегмент (плюс 12 п. п., 13%), разделивший третью строку со складами. Торговая недвижимость сократила долю до 2% против 18% годом ранее. По итогам 2026 года объем инвестиций может составить до 150 млрд руб.

По словам руководителя проектов департамента финансовых рынков и инвестиций NF GROUP Сергея Дуванова, снижение показателя связано «не с ослаблением инвестиционного интереса, а с перестройкой структуры рынка».

Валерий Грибанов