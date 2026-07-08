Врачи разрешили Лерчек участвовать в суде по уголовному делу

Специалисты онкологического центра сообщили прокуратуре, что блогер Валерия Чекалина (Лерчек) может участвовать в судебном процессе по своему уголовному делу. При этом медики рекомендуют пациентке ограничить физические нагрузки на время лечения. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

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Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Валерия Чекалина (Лерчек)

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

В марте госпоже Чекалиной диагностировали рак желудка четвертой степени. После этого рассмотрение дела приостановили, суд назначил ей запрет определенных действий вместо домашнего ареста. 17 июня прокуратура потребовала провести повторную медицинскую проверку Лерчек после того, как сотрудники ведомства обнаружили ее публикации о тренировках в спортзале.

Валерию Чекалину и ее бывшего мужа Артема Чекалина обвинили в выводе более 250 млн руб. на счета компании в ОАЭ по поддельным документам. Следствие считает, что деньги блогер получила от продаж фитнес-марафона «Идеальное тело». 13 апреля суд в Москве приговорил Артема Чекалина к семи годам колонии и штрафу 194,5 млн руб. Господин Чекалин признал вину частично, его бывшая супруга вину отрицает.

Подробнее — в материале «Ъ» «Блогер без права на отсрочку».

Никита Черненко