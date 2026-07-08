Врачи разрешили Лерчек участвовать в суде по уголовному делу
Специалисты онкологического центра сообщили прокуратуре, что блогер Валерия Чекалина (Лерчек) может участвовать в судебном процессе по своему уголовному делу. При этом медики рекомендуют пациентке ограничить физические нагрузки на время лечения. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах.
Валерия Чекалина (Лерчек)
Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ
В марте госпоже Чекалиной диагностировали рак желудка четвертой степени. После этого рассмотрение дела приостановили, суд назначил ей запрет определенных действий вместо домашнего ареста. 17 июня прокуратура потребовала провести повторную медицинскую проверку Лерчек после того, как сотрудники ведомства обнаружили ее публикации о тренировках в спортзале.
Валерию Чекалину и ее бывшего мужа Артема Чекалина обвинили в выводе более 250 млн руб. на счета компании в ОАЭ по поддельным документам. Следствие считает, что деньги блогер получила от продаж фитнес-марафона «Идеальное тело». 13 апреля суд в Москве приговорил Артема Чекалина к семи годам колонии и штрафу 194,5 млн руб. Господин Чекалин признал вину частично, его бывшая супруга вину отрицает.
Подробнее — в материале «Ъ» «Блогер без права на отсрочку».
Диагноз рака желудка четвертой степени у Валерии Чекалиной был поставлен в марте 2026 года, однако сама Лерчек в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале ее защиты, заявляла, что онкологическое заболевание развилось до четвертой стадии из-за того, что ей не давали получить необходимую медицинскую помощь. По ее словам, следователи не разрешали ей посещать медцентры с нужным оборудованием, и она была вынуждена обращаться в фельдшерский пункт, не приспособленный для диагностики онкологии. Адвокат Лерчек, Константин Третьяков, сообщал, что блогер проходила химиотерапию и лучевую терапию, а передвигалась с трудом на инвалидной коляске из-за метастазов в тазобедренной кости и позвоночнике.
В целом, онкологические заболевания, включая рак желудка, требуют своевременной диагностики и лечения, поскольку в случае несвоевременного обращения к врачу болезнь может перейти в неизлечимую форму. Например, защита Марата Кадырова, подельника экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, просила освободить его от наказания из-за онкологического заболевания, но суд счел, что назначенное наказание справедливо. В практике встречаются случаи мошенничеств, связанных с онкологией, когда врачи фиктивно диагностируют рак или фальсифицируют документы для получения выплат, как это было в Томске, Тульской области и Челябинске. Позднее, в феврале 2026 года, Центральный районный суд Челябинска вынес приговор бывшим сотрудникам онкоцентра, обвиняемым в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), назначив им реальные сроки.