Прокуратура запросила повторную медицинскую экспертизу для блогера Лерчек
Прокуратура направила в Гагаринский суд Москвы заявление о повторной медицинской проверке блогера Лерчек (Валерии Чекалиной), уголовное дело в отношении которой приостановлено из-за онкологического заболевания. Такая просьба связана с недавними публикациями госпожи Чекалиной о тренировках. Об пишет ТАСС со ссылкой на материалы дела.
Надзорное ведомство ссылается на посты, в которых Лерчек рассказывает о тренировках в спортзале. С марта Валерия Чекалина проходит курс химиотерапии, а недавно утверждала, что перенесла операцию по восстановлению разрушенных метастазами позвонков. Заявители обращают внимание, что такие упражнения «не только противопоказаны, но и невозможны физически» после такого медицинского вмешательства.
В тексте заявления указано, что упомянутые публикации размещены на странице сожителя Валерии Чекалиной — Луиса Сквирччиариани. В связи с этим прокуратура просит проверить и его.
Валерия Чекалина проходила по уголовному делу о выводе свыше 250 млн руб. на счета компании в ОАЭ. Следствие считает, что она вывела вырученные с продаж фитнес-марафона «Идеальное тело» средства по поддельным документам. До марта 2026 года госпожа Чекалина находилась под домашним арестом. В начале месяца врачи диагностировали блогеру рак желудка четвертой степени. После этого рассмотрение дела приостановили, а меру пресечения сменили на запрет определенных действий.
Уголовное дело против Валерии Чекалиной и ее бывшего супруга Артема Чекалина было возбуждено в октябре 2024 года по обвинению в выводе более 250 млн рублей от продажи фитнес-марафона «Идеальное тело» на счета компании в ОАЭ по подложным документам. До этого, в марте 2023 года, им уже предъявлялись обвинения в уклонении от уплаты налогов на сумму 300 млн рублей и легализации преступных доходов, но эти дела были прекращены после того, как Лерчек погасила долг перед налоговой в размере 505 млн рублей в декабре 2023 года.
В марте 2026 года у блогера диагностировали онкологическое заболевание желудка четвертой степени с метастазами в легких, ногах и позвоночнике. Из-за этого дело в отношении Лерчек было приостановлено, а меру пресечения изменили на запрет определенных действий. При этом Валерия Чекалина утверждала, что следователи не разрешали ей своевременно посещать врачей, что привело к прогрессированию болезни до четвертой стадии. ГУ МВД по Москве, в свою очередь, заявляло, что блогеру разрешалось посещать государственные медицинские учреждения, а отказы касались только коммерческих клиник.
Ранее прокуратура уже обжаловала отказ суда отправить Валерию Чекалину под домашний арест, пытаясь ужесточить меру пресечения. Партнеру Чекалиных Роману Вишняку, который признал вину и содействовал расследованию, суд назначил 2,5 года колонии, однако прокуратура просила ужесточить приговор до 4 лет. В то же время, 13 апреля 2026 года ее бывший муж Артем Чекалин был приговорен к семи годам колонии и штрафу в 195,5 млн рублей. Все эти события отражают общее усиление внимания правоохранительных органов к блогерам, имеющим проблемы с уплатой налогов и соблюдением законодательства.