Прокуратура запросила повторную медицинскую экспертизу для блогера Лерчек

Прокуратура направила в Гагаринский суд Москвы заявление о повторной медицинской проверке блогера Лерчек (Валерии Чекалиной), уголовное дело в отношении которой приостановлено из-за онкологического заболевания. Такая просьба связана с недавними публикациями госпожи Чекалиной о тренировках. Об пишет ТАСС со ссылкой на материалы дела.

Надзорное ведомство ссылается на посты, в которых Лерчек рассказывает о тренировках в спортзале. С марта Валерия Чекалина проходит курс химиотерапии, а недавно утверждала, что перенесла операцию по восстановлению разрушенных метастазами позвонков. Заявители обращают внимание, что такие упражнения «не только противопоказаны, но и невозможны физически» после такого медицинского вмешательства.

В тексте заявления указано, что упомянутые публикации размещены на странице сожителя Валерии Чекалиной — Луиса Сквирччиариани. В связи с этим прокуратура просит проверить и его.

Валерия Чекалина проходила по уголовному делу о выводе свыше 250 млн руб. на счета компании в ОАЭ. Следствие считает, что она вывела вырученные с продаж фитнес-марафона «Идеальное тело» средства по поддельным документам. До марта 2026 года госпожа Чекалина находилась под домашним арестом. В начале месяца врачи диагностировали блогеру рак желудка четвертой степени. После этого рассмотрение дела приостановили, а меру пресечения сменили на запрет определенных действий.