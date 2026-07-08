Ливни оставили без света 96 сел Дагестана

Непогода в Дагестане привела к массовым перебоям с электроснабжением и нарушению транспортного сообщения сразу в нескольких районах республики. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Черных, Коммерсантъ Фото: Александр Черных, Коммерсантъ

По данным ведомства, из-за сильных осадков аварийные отключения электроэнергии произошли в 96 населенных пунктах Акушинского, Буйнакского, Гунибского, Дахадаевского, Левашинского, Рутульского, Табасаранского и Чародинского районов. При этом теплоснабжение, газоснабжение и водоснабжение не нарушены. Восстановить электроснабжение планируется к вечеру 8 июля, однако при необходимости работы продолжатся на следующий день.

Кроме того, из-за подъема уровня рек, схода селевых потоков и камнепадов нарушено транспортное сообщение с 56 населенными пунктами в Гунибском, Чародинском, Ахвахском, Тляратинском, Цумадинском, Рутульском, Дахадаевском, Агульском и Сергокалинском районах. На расчистке дорог задействована специализированная техника.

В Гергебильском районе в селе Кикуни из-за подъема уровня реки Каракойсу была затоплена спортивная школа имени Магомеда Сулейманова. Людей в здании не было. Также, по данным МЧС, существует угроза подтопления пяти-шести частных домовладений. Потоком воды смыта мини-футбольная площадка размером 60 на 30 м.

В Гумбетовском районе в селе Чирката подтоплены два приусадебных участка, эвакуированы четыре человека, в том числе двое детей. В Левашинском районе в селе Ташкапур проводится эвакуация жителей из-за угрозы подмыва фундаментов трех частных домов. В селе Маджалис Кайтагского района из-за изменения русла реки Уллучай возникла угроза для четырех домов, также проводится эвакуация.

К ликвидации последствий непогоды привлечены 148 человек и 51 единица техники, в том числе 12 сотрудников и 12 единиц техники МЧС России.

Валерий Климов