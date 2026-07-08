На месте недостроенной бани в Ярославле может появиться жилой дом

В Ярославле планируют разрешить строительство жилья на земельном участке на улице Громова, где находится недостроенная баня. Об этом на заседании постоянной комиссии в муниципалитете сообщил председатель комитета по управлению муниципальным имуществом (КУМИ) Денис Пуговишников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Яндекс. Панорамы Фото: Яндекс. Панорамы

Земельный участок был предоставлен в аренду для строительства бани на 50 мест. Однако застройщик не выполнил свои обязательства в пределах срока договора. В 2020 году суд изъял у собственника объект. С того момента мэрия пытается продать недостроенную баню. По словам господина Пуговишникова, все торги признаны несостоявшимися.

«Сейчас принято решение расширить виды разрешенного использования, добавить туда возможность размещения многоквартирной жилой застройки. Территориальная зона позволяет это сделать. В настоящее время мы корректируем границы земельного участка и в последующем будем выставлять объект по новой на продажу»,— сказал глава КУМИ.

Алла Чижова