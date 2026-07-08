Минпромторг: дефицит топлива на АЗС не повлиял на наличие товаров в магазинах

Дефицит топлива на АЗС в российских регионах не повлиял на наличие и доступность товаров в магазинах. Об этом заявил глава Минпромторга Антон Алиханов на выставке «Иннопром».

«Временные ограничения отпуска топлива вносят коррективы в привычную модель заправки транспорта для доставки товаров, но не влияют на наличие и доступность товаров», — сказал господин Алиханов (цитата по ТАСС).

Он заверил, что министерство постоянно отслеживает цены на социально значимые товары и в случае необходимости предпримет меры. В настоящее время соответствующих сигналов от отрасли нет, добавил Антон Алиханов. Его заместитель Роман Чекушов ранее сегодня заявил, что ведомство не считает обоснованным на данном этапе вмешиваться в ценообразование.

Вице-премьер Александр Новак 7 июля поручил профильным ведомствам, властям регионов и отраслевым компаниям продолжать ежедневное наблюдение за ситуацией на рынке топлива.