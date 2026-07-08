Минпромторг: дефицит топлива на АЗС не повлиял на наличие товаров в магазинах
Дефицит топлива на АЗС в российских регионах не повлиял на наличие и доступность товаров в магазинах. Об этом заявил глава Минпромторга Антон Алиханов на выставке «Иннопром».
«Временные ограничения отпуска топлива вносят коррективы в привычную модель заправки транспорта для доставки товаров, но не влияют на наличие и доступность товаров», — сказал господин Алиханов (цитата по ТАСС).
Он заверил, что министерство постоянно отслеживает цены на социально значимые товары и в случае необходимости предпримет меры. В настоящее время соответствующих сигналов от отрасли нет, добавил Антон Алиханов. Его заместитель Роман Чекушов ранее сегодня заявил, что ведомство не считает обоснованным на данном этапе вмешиваться в ценообразование.
Вице-премьер Александр Новак 7 июля поручил профильным ведомствам, властям регионов и отраслевым компаниям продолжать ежедневное наблюдение за ситуацией на рынке топлива.
Дефицит топлива на АЗС в российских регионах возник в конце мая 2026 года, и изначально был связан с логистическими проблемами, возникшими из-за ударов ВСУ по трассе «Новороссия», что затронуло Крым. Постепенно ограничения на продажу топлива распространились на более чем 30 регионов России. Это вызвало рост цен на АЗС, особенно заметный в Севастополе, где в конце июня 2026 года бензин подорожал на 30%.
Напряженность на рынке обусловлена летним пиком спроса и внеплановыми ремонтами НПЗ. Вице-премьер Александр Новак признаёт, что ситуация непростая, но подчеркивает, что внутренний рынок в целом обеспечен топливом, и Минэнерго России постоянно мониторит рынок нефтепродуктов, выполняя поручения Александра Новака. Правительство рассматривает дополнительные меры по насыщению рынка, включая обсуждение баланса производства и потребления, а также обеспечение топливом регионов, где активно ведутся сельскохозяйственные работы. Ранее в 2025 году власти уже прибегали к таким мерам, как обнуление пошлин на импорт нефтепродуктов и увеличение поставок топлива из Беларуси для поддержки внутреннего рынка в условиях дефицита.
Независимые АЗС, в отличие от крупных вертикально интегрированных компаний, сталкиваются с более серьезными трудностями из-за роста оптовых цен и регулирования розничных цен со стороны ФАС. Это приводит к снижению рентабельности и вынуждает их, вероятно, повышать цены. Власти ввели временные ограничения на продажу топлива в одни руки или запрет на заправку в канистры в ряде регионов, чтобы избежать ажиотажного спроса. Также ФАС активно взаимодействует с региональными властями и контролирует ценообразование, возбуждая дела против компаний за необоснованное повышение цен.