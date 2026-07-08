Минпромторг пока исключил вмешательство в ценообразование в России
Минпромторг не считает обоснованным на данном этапе вмешиваться в ценообразование. Роста наценок в торговых сетях на социально значимые и сезонные товары не фиксируется, «отрасль самоорганизуется», заявил замглавы министерства Роман Чекушов.
«Мы не фиксируем, что какой-то из вышеназванных сегментов работает на завышенных наценках и на запредельной маржинальности, — сказал господин Чекушов (цитата по "РИА Новости"). — Поэтому точно мы не видим поводов для реагирования».
В ведомстве считают, что «если отрасль работает хорошо, то не нужно ее дополнительно регулировать». Однако «механизмы есть», и если будет необходимость, Минпромторг вмешается в ситуацию, заверил представитель министерства.
Банк России тоже не видит вторичных инфляционных эффектов от возникшего на топливном рынке дефицита. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила на прошлой неделе, что регулятор сейчас исходит из временного характера ситуации. По ее словам, июньские опросы не продемонстрировали инфляционных ожиданий.
Решения Минпромторга о невмешательстве в ценообразование и выводы Центробанка об отсутствии вторичных инфляционных эффектов соотносятся с более широкой дискуссией о методах борьбы с инфляцией в России. Ранее Банк России, используя жёсткую денежно-кредитную политику с повышением ключевой ставки, сталкивался с тем, что эти меры не всегда приводили к ожидаемым результатам в полной мере, а пик инфляции в России Минэкономразвития оценивало пройденным летом 2025 года.
Эксперты отмечают, что высокая инфляция негативно сказывается на людях с фиксированными доходами и увеличивает экономическую неопределённость, влияя на кредиторов и заемщиков. При этом, по оценкам Банка России, период нахождения инфляции ниже целевых 4% предполагается очень коротким, после чего ценовой индекс может вернуться к уровню выше 5% во втором полугодии. В целом, проблема инфляции является комплексной, и её ускорение связано со структурной трансформацией, которую переживает экономика России.
Существует мнение, что стратегия резкого повышения и длительного удержания ключевой ставки является чрезмерно затратной, поскольку оказывает большое негативное влияние на инвестиции и выпуск при ограниченном эффекте в замедлении инфляции. Вместо этого предлагались меры, такие как введение обязательных продаж валютной выручки и элементы контроля за потоками капитала, а также повышение ключевой ставки как сигнал для валютного рынка. При этом Правительство РФ рассматривает вопрос поиска нового баланса в поддержке бизнеса в условиях меняющейся ключевой ставки, с предложениями от Минфина по ограничению субсидирования льготных займов.