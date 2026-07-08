Минпромторг пока исключил вмешательство в ценообразование в России

Минпромторг не считает обоснованным на данном этапе вмешиваться в ценообразование. Роста наценок в торговых сетях на социально значимые и сезонные товары не фиксируется, «отрасль самоорганизуется», заявил замглавы министерства Роман Чекушов.

«Мы не фиксируем, что какой-то из вышеназванных сегментов работает на завышенных наценках и на запредельной маржинальности, — сказал господин Чекушов (цитата по "РИА Новости"). — Поэтому точно мы не видим поводов для реагирования».

В ведомстве считают, что «если отрасль работает хорошо, то не нужно ее дополнительно регулировать». Однако «механизмы есть», и если будет необходимость, Минпромторг вмешается в ситуацию, заверил представитель министерства.

Банк России тоже не видит вторичных инфляционных эффектов от возникшего на топливном рынке дефицита. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила на прошлой неделе, что регулятор сейчас исходит из временного характера ситуации. По ее словам, июньские опросы не продемонстрировали инфляционных ожиданий.