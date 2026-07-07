Новак поручил принять все меры для обеспечения поставок топлива в России

Вице-премьер Александр Новак поручил профильным ведомствам, властям регионов и отраслевым компаниям продолжать ежедневное наблюдение за ситуацией на рынке топлива. Необходимо принимать все возможные меры для предотвращения локальных сбоев в поставках, сказал он на совещании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Власти обсудили в том числе поставки топлива в южные регионы России. «Рассмотрены текущая динамика поставок, нагрузка на логистические маршруты, меры по обеспечению устойчивого снабжения потребителей в период повышенного сезонного спроса»,— указано в пресс-релизе правительства.

«Особое внимание было уделено ситуации в Иркутской области и Забайкальском крае, где наблюдалась напряженная ситуация с топливообеспечением»,— отметили в правительстве. Главы регионов доложили Александру Новаку о запасах нефтепродуктов, организации поставок, работе АЗС и об обеспечении топливом экстренных служб.

Александр Новак назвал ситуацию на рынке топлива в России напряженной. Он допустил принятие дополнительных мер по насыщению рынка нефтепродуктами. Проблема возникла в России в конце мая. В регионах начали вводить ограничения на продажу топлива или приостанавливать его свободную реализацию.

Подробнее о ситуации на рынке — в материале «Ъ» «НПЗ не успевают за спросом».