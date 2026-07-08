Оползень в Дагестане нарушил транспортное сообщение 51 села

Масштабный оползень нарушил транспортную доступность десятков горных сел в Дагестане. Природное явление зафиксировано на 13-м километре трассы Гуниб — Цуриб в Чародинском районе республики. Об этом в среду, 8 июля, сообщила районная администрация через свой канал.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Прокуратура Дагестана Фото: Прокуратура Дагестана

Причиной схода грунтовых масс стали обильные атмосферные осадки. В результате проезд по дорожному полотну оказался полностью невозможен, а 51 населённый пункт района лишился какой-либо наземной связи с внешним миром — альтернативных маршрутов в данном направлении не существует.

Аварийно-восстановительные бригады оперативно выдвинулись к месту завала для проведения расчистки. Сроки восстановления движения по трассе пока не уточняются.

Районные власти обратились к местным жителям с настоятельной просьбой воздержаться от поездок в направлении перекрытого участка до завершения дорожных работ.

Произошедшее не стало неожиданностью для региональных служб: еще несколькими днями ранее спасательные структуры предупреждали о неблагоприятных метеорологических условиях на территории Дагестана в период с 7 по 9 июля — прогнозировались интенсивные ливни, град и порывистый ветер с усилением до 23 м/с.

По данным республиканской прокуратуры, 7-8 июля 2026 года, вследствие обильных осадков, произошел оползень на автодороге «Гуниб-Цуриб» вблизи с. Бацада Гунибского района Республики Дагестан. В результате прервано транспортное сообщение с рядом населенных пунктов Чародинского района.

На контроле Гунибской межрайонной прокуратуры находятся вопросы обеспечения транспортного сообщения между населёнными пунктами, а также ход и результаты проведения аварийно-восстановительных работ.

Станислав Маслаков